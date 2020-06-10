  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Ağaçta ayağına ip dolanan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Aksaray’da ağaç üzerinde bulunan ipe ayağı dolanan ve ağaçta mahsur kalan karga yavrusu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 11:13:11 -
Ağaçta ayağına ip dolanan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Aksaray’da ağaç üzerinde bulunan ipe ayağı dolanan ve ağaçta mahsur kalan karga yavrusu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ayağında oluşan yara nedeniyle yavru karga, veterinere teslim edildi.


Olay, Ereğli Kapı Mahallesi’nde bulanan boş bir arazideki ağaçta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçta bir karganın mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine acil çağrı merkezi tarafından olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekibi itfaiye aracındaki merdiven aracılığıyla ağaçtaki kargaya ulaşarak kısa sürede karganın ayağına dolanan ipi çözdü. Kargayı ağaçtan indiren itfaiye ekipleri daha sonra ayağından oluşan küçük bir yara nedeniyle kargayı veteriner hekime teslim etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı