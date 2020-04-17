  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ağaçlık bölgede korkutan yangın

Van’ın Edremit ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu.

2020-04-17 20:44:10 -
Ağaçlık bölgede korkutan yangın

Van’ın Edremit ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu.


Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Çiçekli Mahallesi’nin Gölkaşı bölgesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı yaklaşık 50 dönüm ağaçlık arazide çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri anında müdahale ettiği itfaiyenin Edremit ve Gevaş ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Skoda Superb
Satılık 2017 model Skoda Superb

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı