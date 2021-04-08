Ağaçları kesiyor bankamatik dikiyor CHP’li İmamoğlu’nun doğa katliamına sözde çevreci geziciler kör!

Seçim kampanyası sırasında hazırladığı “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç” adlı kitapçıkta “Her yıl 100 bin ağaç dikilecek” şeklinde bol kepçeden vaatte bulunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, bu sözünde de durmadığı öğrenildi. İBB iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye bağlı ekiplerin, sözde ‘bakım ve budama çalışması’ adı altında banka ATM’lerine ve yandaşlara peşkeş çekilecek büfelere yer açmak için ağaç katliamı yaptıkları belirlendi.

Bakım değil ağaç kıyımı

Ekrem şimdi de İstanbulluların nefes almasını sağlayan kentin bitki örtüsüne savaş açtı. Seçimden önce, “İstanbul halkını yeşille buluşturacak çözümlerle geliyoruz” diyen, göreve gelir gelmez AK Partili başkanlarınca yapılan, estetik görünümünün yanı sıra İstanbul’a nefes aldıran ‘Dikey Bahçeler’i kaldırıp, istinat duvarlarını LGBTİ renklerine boyatan İmamoğlu, şimdi de ağaçları katlediyor. CHP’li İmamoğlu’na bağlı İBB ekipleri, gece yarısı operasyonuyla Sultanahmet Camii çevresinde ve Fatih Topkapı Mahallesi Şehit Alpay Başaran Sokak’ta sözde ‘bakım ve budama çalışması’ adı altında devasa ağaçları kökünden kesti. İBB iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye bağlı ekiplerin, söz konusu ağaçları banka ATM’lerine ve yandaşlara peşkeş çekilecek olan büfelere yer açabilmek için kestiği ifade edildi. Birkaç ağaç için ülkeyi yangın yerine çeviren Gezici kafanın, insanların gölgelendiği ağaçların kökünden kesilmesi karşısında sessizliğini korumasıyla ikiyüzlülüklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul’da her yer bankamatik oldu

İmamoğlu’nun kıyımı, İstanbul’un ağaçları kapitalizme peşkeş çekiliyor, şeklinde yorumlanırken, kesilen ağaçların hemen yanı başına özel bankalara ait bankamatiklerin yerleştirilmesi, benzer bir skandalı akıllara getirdi. Bilindiği gibi, CHP’li Ekrem daha önce de bankamatiklere yer açabilmek için İstanbul’un tarihi ve manevi yapılarını özel bankalara peşkeş çekmişti. İBB ekipleri tarafından tarihi Maksem bölgesine yerleştirilen 6 adet bankamatikle, Müslüman Türk halkının 50 yıllık hayali olan ve inşaatının yüzde 99’u tamamlanan Taksim Camii bankamatik gölgesinde bırakılmıştı. Yerleştirilen bankamatiklerde ise seçim sürecinde İmamoğlu’na özel jet kıyağı yapan Koç’lara ait Yapı Kredi Bankası ve CHP’nin hissedarı olduğu İş Bankası’nın da bulunduğu bankalar baş köşeyi kapmıştı. Anıtlar Kurulu bu bankamatikleri kaldırtmıştı. Öte yandan, Fatih’te bulunan Gazi Atik Ali Paşa Camii de tarihi duvarlarının bitişiğine yerleştirilen ATM’lerle, İmamoğlu’nun açgözlülüğünün kurbanı olmuştu.