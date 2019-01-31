Ağacın minibüsün üzerine devrilmesi güvenlik kamerasında

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde ağacın servis minibüsünün üzerine devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sağanağın etkili olduğu Efeler Mahallesi Işıklı Bulvarı'nda Abidin Bulat'a ait 09 P 0020 plakalı park halindeki servis minibüsünün üzerine ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı. Devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldıktan sonra trafik akışı yeniden sağlandı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ağacın park halindeki okul taşıtının üzerine devrilmesi yer alıyor.

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