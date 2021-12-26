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Eğitim Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü
Eğitim

Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü

Kastamonu’da Plevne Caddesi üzerinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki ağaca çarparak savruldu. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 05:13:00 -
Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü

Kastamonu’da Plevne Caddesi üzerinde G.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta sürücü G.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ç., E.Y., B.T. ve A.Ç.Y. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, Kastamonu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından tekrar araç trafiğine açılabildi.

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