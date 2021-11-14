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Aktüel Ağaç keserken uçuruma yuvarlandı! Ekipler yetişti
Aktüel

Ağaç keserken uçuruma yuvarlandı! Ekipler yetişti

Giresun'da ağaç keserken uçuruma yuvarlanan kişi kurtarılarak tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 22:18:00 -
Ağaç keserken uçuruma yuvarlandı! Ekipler yetişti

Giresun-Doğankent'te ağaç keserken uçuruma yuvarlanan kişi kurtarılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kuzköy'de ormanlık arazide ağaç kestiği sırada ayağına kütük düşen Hamza Durkaya (55) uçuruma yuvarlandı.

Olay yerine gelen AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri ayağının kırıldığı tespit edilen Durkaya'yı sedye ile yaklaşık 400 metre taşıyarak 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamza Durkaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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