Ağaç kavunu baş ağrısına iyi geliyor

Ağaç kavunu nadir olarak görülen P vitaminine sahiptir. Ülkemizde de son zamanlarda Akdeniz bölgesinde yetişmeye başlayan bu meyvenin tatlı ve ekşi olmak üzere iki türü vardır.

İŞTE FAYDALARI

Ağaç kavununun kabuğunda antibakretiyel asit vardır. Bu da ağız ve dişleri enfeksiyondan korur. Fakat kabuğun yenmemesi çiğnenip atılması uygundur.

Ağaç kavunu safradan kaynaklı kusmayı engeller.

Mide ve bağırsaklardaki atık gıdaları temizler.

Vücudun ısı dengesini düzenler ve bu sayede akciğerin hararetini durdurur.

Kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyona iyi gelir.

Sıtma hastalığında ateş düşürücü olarak kullanılır.

Ferahlatıcı etkisiyle baş ağrısına iyi gelir.