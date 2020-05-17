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Ağaç gölgeleri yaşlılara korunak oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde saat 12.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:26:26 -
Ağaç gölgeleri yaşlılara korunak oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde saat 12.00 ile 18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, sıcak havayı görünce ağaç gölgelerine sığınmak zorunda kaldı.


Aydın’da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşması ile 65 yaş üstü vatandaşlar zor anlar yaşadı. Geçtiğimiz hafta verilen izinde meydanları ve sokakları dolduran yaşlı vatandaşlar, bu haftaki izinlerinde aşırı sıcak hava ile karşılaştılar. İki günden bu yana mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugün Aydın’da 41 dereceye ulaşınca, meydanlara ve sokaklara çıkan yaşlılar kendilerine gölge bir yer aradı. Aydın Atatürk Kent Meydanı ve civarında bulunan vatandaşlar gölge yerlerde dinlenmeyi tercih ederken, az sayıda yaşlı vatandaş ise sıcak havaya rağmen yürümeyi tercih etti.

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