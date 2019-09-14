0553 313 94 23

Ağaç dalları devrildi, otomobiller hasar gördü

Dalaman’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar maddi hasara neden oldu.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:29
Ağaç dalları devrildi, otomobiller hasar gördü

Dalaman’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar maddi hasara neden oldu.


Atakent Mahallesi 48 Evler, Bülüşlü ve İnönü caddesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.


Bülüşlü caddesinde elektrik tellerinin kopması sonucu yaklaşık 4 saat elektrikler kesildi. 1 saat kadar ise yol kapalı kaldı.


İnönü caddesinde araçların üzerine yıkılan ağaçlar maddi hasara neden oldu.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.


Ağaçların devrildiği noktada o sırada kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma ya da can kaybını engelledi.


İtfaiye ve belediye ekipleri araçların üzerine düşen ağaçları kaldırırken, yetkililer de araçların sahibine haber verdi. Araçlarda hasar oluşurken, çalışmalar sonucunda devrilen ağaçlar caddeden kaldırıldı. Yol tekrar trafiğe açıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye, Bosna Hersek'e her alanda destek vermeye devam edecek"
    1. "Türkiye, Bosna Hersek'e her alanda..
    2. Beyşehir’de bisiklet festivali başladı
    3. Toyota pilotları, Türkiye Rallisi..
    4. Turkcell Genel Müdürü Erkan, Dünya..
    5. Kefirin faydaları nelerdir? Evde kefir..
    6. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:..
    7. Murzioğlu: “Tüm kurumlarla güzel bir..
    8. "Prostat kanseri erkeklerde en sık..
    9. İzmir’de 2 kişinin öldüğü feci kaza..
    10. Patlıcanlı kiş nasıl yapılır?..
    11. Türkiye Rallisi dünyaca ünlü pilotları..
    12. Poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe..
    13. Polisler, Eylül’ün doğum gününü..
    14. Genç kızın ölümüyle ilgili..
    15. Teröristlere ağır darbe
    16. Asgari ücret ne kadar olacak 2020 son..
    17. 5 yıl aradan sonra Kalecik yeniden..
    18. Satranç kursları için kayıtlar başlıyor
    19. Goran Hareketi lideri Ali yeniden..
    20. Köy yolları asfaltlanıyor
    21. İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik..
    22. Van'da teröristlere ağır darbe
    23. Hukukçular PKK'nın dağa kaçırdığı..
    24. Osmaneli’nden örnek proje
    25. Evde biber turşusu nasıl yapılır?..
    26. Eşini hayatının baharında kaybetti!..
    27. İHH İnsani Yardım Vakfı ve..
    28. Van'da 5 terörist öldürüldü!
    29. Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu..
    30. Katil İsrail gazetecileri hedef alıyor
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...