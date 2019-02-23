Ağaç budarken bastığı dal kırıldı, 7 metreden düşüp öldü Aydın'ın kırsal Dalama Mahallesi'nde budamak için çıktığı ağaçtan yere düşerek yaralanan 52 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'da, bahçede ağaç budarken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen Adnan Turgut (52), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olay, saat 13.00 sıralarında kırsal Dalama Mahallesi'nde meydana geldi. ​Evli ve iki çocuk babası Adnan Turgut, bahçede üzerine çıktığı zeytin ağacını budarken bastığı bir dalın kırılmasıyla dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Turgut'un düştüğünü gören mahalle sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Turgut'u Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Turgut, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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