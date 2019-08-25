0553 313 94 23

Ağabeyinin öldürüldüğünü internetten öğrendi

İstanbul Güngören’de bir kadın şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.

25 Ağustos 2019 Pazar 22:43
Ağabeyinin öldürüldüğünü internetten öğrendi

İstanbul Güngören’de bir kadın şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını bıçaklayarak öldürdü. Öldürülen kişinin kardeşi olayı internet haberlerinden duyar duymaz olay yerine gelerek kriz geçirdi.


Olay, saat 19.00 sıralarında Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak’ta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık bir yıldı evli olan ve şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen Hülya Ö. (43) ve Kadir Ö. (36) çifti dün gece alkol kullandıktan sonra tartışmaya başladı. Gün içerisinde de devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya Ö., kocası Kadir Ö.’yü bıçaklayarak öldürdü.


Öldürülen Kadir Ö.’nün erkek kardeşi, haberi internete düşen haberlerle öğrendi. Haberi okuduktan sonra hızlı bir şekilde olayın yaşandığı eve gelen kişi, içeri girmek istedi. Polis ekipleri tarafından durdurulan genç, "Abim o benim abim, nasıl sakin olayım" diyerek sitemlerde bulundu.


Kadir Ö.’nün cenazesi, inceleme yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 22:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sergen Yalçın: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"
    1. Sergen Yalçın: "Kaybettiğimiz için..
    2. Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Yukatel..
    3. Futbol: Süper Lig
    4. Ankara'daki deprem
    5. Süper Lig: Galatasaray: 0 - Konyaspor:..
    6. Futbol: Süper Lig
    7. Ağabeyinin öldürüldüğünü internetten..
    8. TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 -..
    9. Akit sordu, halk cevapladı!..
    10. "Malazgirt şehitleri" anısına fener..
    11. Valilikten deprem açıklaması!
    12. Malatya’da eşi tarafından silahlı..
    13. İran'dan "Baver 373'ün Patriot'tan..
    14. Güreşi bırakıp yangına koştular
    15. İsmail Kartal: “Elimizdeki imkanlarla..
    16. Japonya ile ABD arasında ticaret..
    17. Usta Biniciler Engel Atlama Avrupa..
    18. Maçın ardından
    19. Rıza Çalımbay: “Ligde bir maç..
    20. Durağanlı Şehid İdris Gezer son..
    21. Süper Lig: Galatasaray: 0 - Konyaspor:..
    22. Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert..
    23. Maçın ardından
    24. Ayakkabı keçesinin altında 52 gram..
    25. İran Dışişleri Bakanı, G7 Zirvesinden..
    26. Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik..
    27. İki takım futbolcuları Emine Bulut..
    28. Başkentte 3,5 büyüklüğünde deprem
    29. Ankara’da 3.5 büyüklüğünde deprem
    30. Ekol Göz Menemenspor - Hatayspor..
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek