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Ağabeyine özendi, EYOF 2019'da 2 madalya kazandı

- Erzurum'da 8 yıl önce eski sürat patencisi ağabeyine özenerek bu spora başlayan ve Bosna Hersek'teki EYOF 2019'da madalya kazanan tek Türk sporcu olan Furkan Akar, gözünü 2022 Kış Olimpiyatları'na dikti- Milli sporcu Furkan Akar:"EYOF'ta tüm branşlarda madalya alan tek Türk sporcu oldum. Madalya kazandığım için çok mutluyum. Bu durum gurur verici"

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:21
Ağabeyine özendi, EYOF 2019'da 2 madalya kazandı


ERZURUM (AA) - Erzurum'da 8 yıl önce ağabeyine özenerek sürat pateni sporuna başlayan ve Bosna Hersek'te düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2019) 2 kez podyuma çıkarak Türkiye'den madalya kazanan tek sporcu olan Furkan Akar, başarısını 2022 Kış Olimpiyatlarında madalya alarak taçlandırmak istiyor.

Bosna Hersek'in Saraybosna ve Doğu Saraybosna şehirlerinde 10-16 Şubat tarihlerinde düzenlenen EYOF 2019'da kısa mesafe sürat pateninde 1500 metrede bronz, 500 metrede ise gümüş madalya kazanan 16 yaşındaki Erzurumlu milli sporcu Furkan Akar, EYOF 2019'da madalya kazanan tek Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Furkan Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki yarışlara çok iyi hazırlandığını anlatarak, "EYOF yarışlarına madalya hedefiyle gittim. EYOF'ta tüm branşlarda madalya alan tek Türk sporcu oldum. Madalya kazandığım için çok mutluyum. Bu durum gurur verici." dedi.

Akar, yarışlara son 5 ayda Polonyalı antrenörü Anna Lukanova ile çalıştıklarını ifade ederek, bu zaman zarfında sabah ve akşam sıkı şekilde antrenman yaptıklarını aktardı.


- "Hedefim 2022 Olimpiyatlarında madalya kazanmak"


Madalya kazandıktan sonra Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir'in kendisini arayarak tebrik ettiğini dile getiren Akar, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Hedefim 2022 Kış Olimpiyatları'nda Türk bayrağını dalgalandırmak. Olimpiyatlarda madalya kazanmak için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve kısa mesafe branş sorumlusu Naci Koru ise 2019 EYOF'ta yarışan tüm sporcularla gurur duyduklarını söyledi.

Furkan Akar'ın 2 madalya almasının federasyon ve Türkiye adına oldukça önemli olduğunun altını çizen Korucu, "Özellikle Furkan Akar ile gurur duyduk. İlk defa bir sporcumuz hem gümüş hem de bronz madalya aldı. İnşallah 2022 Kış Olimpiyatları'nda ondan daha iyi başarılar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:21
  1. Erzurum
  2. EYOF 2019
  3. Türk sporcu Furkan Akar

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