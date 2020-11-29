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Gündem Ağabeyi ve yengesini bıçakladı! Sebebi şoke etti
Gündem

Ağabeyi ve yengesini bıçakladı! Sebebi şoke etti

Bursa'da Faruk S., otomobilini istediği ağabeyinden olumsuz cevap alınca onu ve yengesini bıçakla yaraladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 02:21:00 -
Ağabeyi ve yengesini bıçakladı! Sebebi şoke etti

Olay, gece saatlerinde Bursa merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi 17. Güneş Sokakta meydana geldi. Faruk S., iddiaya göre dışarıya çıkıp, gezmek için ağabeyi Tevfik S.'den otomobilini istedi.

Tevfik S., kardeşine sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu söyleyerek, aracını vermedi. Bu duruma sinirlenen ağabey- kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Faruk S., mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi ve yengesi Asiye S.'yi kol ve bacak kısımlarından yaraladı. Evden gelen bağırışları duyan komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Faruk S.'yi gözaltına aldı.Yaralılar ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

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