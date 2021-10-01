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Aktüel Ağababa Döner sofraları şenlendiriyor
Aktüel

Ağababa Döner sofraları şenlendiriyor

Ağababa Döner, leziz ve tam kıvamında dönerlerin yanı sıra ızgaralar, zeytinyağlılar, çorbalar ve tatlılar da damakları şenlendiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 21:54:00 -
Ağababa Döner sofraları şenlendiriyor

Dışarı bir şeyler yemek ve eve sipariş vermek son derece özenli davranılması gereken konuların başında geliyor. Önemli olan kaliteli hizmet alabilmek. Bu sebeple döner, ızgara çeşitleri yemek isteyenler doğru tercihin neresi olduğunu merak ediyor. Ağababa Döner, leziz ve tam kıvamında dönerlerin yanı sıra ızgaralar, zeytinyağlılar, çorbalar ve tatlılar da damakları şenlendiriyor.

2010 yılında lezzet yolculuğuna başlayan Ağababa, Ümraniye ve Kadıköy şubeleriyle hizmet veriyor. Ayrıca Ağababa'nın leziz yemeklerini evinizin konforunda da yemeniz mümkün. Bunun içinse online sipariş hattından yararlanabilirsiniz.

Ağababa döner siparişi nereden verilir?

Ağababa Döner & Yemek Restaurant'ın birbirinden leziz yemeklerinin tadına bakmak istiyorsanız Ümraniye ve Kadıköy'deki şubeleri ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Ağababa'nın resmi web sitesi üzerinden de sipariş oluşturmanız mümkün. Google Play ve AppStore'dan Ağababa uygulamasını indirip buradan da sipariş oluşturabilirsiniz. Siparişlerle ilgili detaylı bilgiye ise 0216 420 62 62 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Ağababa günün menüsü

Ağababa leziz yemeklerini büyük bir özenle misafirleri için hazırlıyor. Döner çeşitleri, dürümler, kebaplar, ızgaralar, çorbalar, salatalar, pilav çeşitleri ve tatlılarla müşterilerinin yüzünü güldüren Ağababa; kalitesinin yanı sıra fiyatlarıyla da müşterilerinin memnuniyet yaşamasını sağlıyor.

Ağababa'nın sevilen lezzetlerinden bazılarının fiyatları şöyle:

Süzme mercimek çorbası               14,00 TL

Döner porsiyon                                44,00 TL

Dürüm döner                                   34,00 TL

1 kilo döner                                      270,00 TL

Yarım ekmek döner                         29,00 TL

Adana kebap                                   44,00 TL

Beyti sarma                                      53,00 TL

Tavuk şiş                                           39,00 TL

Ağababa köfte                                  42,00 TL

Karışık ızgara                                    75,00 TL

Urfa dürüm                                        34,00 TL

Büyük tepsi cevizli kadayıf               198,00 TL

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