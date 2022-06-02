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Gündem Ağababa, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Ağababa, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Millet İttifakı'ndan adaylık karmaşası sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ismini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 22:00:00 -
Ağababa, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP Bursa İl Başkanlığı'na geçen Veli Ağbaba, burada düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Adayımız Kılıçdaroğlu"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına değinen Veli Ağbaba, "Bursa'dan söyleyelim. Bizim adayımız 6'lı masayı kuran Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diyerek CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

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