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Afyonspor, Erkan Avseren’e emanet

Bu sezon 2.

09 Temmuz 2019 Salı 16:08
Afyonspor, Erkan Avseren’e emanet

Bu sezon 2. Lig’de mücadele edecek olan Afyonspor’da Yusuf Şimşek’ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Erkan Avseren oturdu. Avseren daha önce Beşiktaş’ın altyapısında görev almış, sonrasında ise siyah-beyazlıların scout ekibinde çalışmıştı.


Spor Toto 1. Lig’de küme düşen ve bu sezon 2. Lig’de mücadele edecek olan Afjet Afyonspor, Teknik Direktör Erkan Avseren’le anlaşmaya vardı. Yusuf Şimşek’le yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına giren Afyonspor, daha önce Beşiktaş’ın altyapısında yaptığı başarılı işlerle dikkat çeken Erkan Avseren’le sezon sonuna kadar anlaştı. Uzun yıllar Beşiktaş forması giydikten sonra Beşiktaş’ın altyapısında teknik direktör olarak görev yapan, ardından da siyah-beyazlı kulübün futbolcu izleme komitesinde çalışan Erkan Avseren, önümüzdeki sezon Afjet Afyonspor’un başında olacak.



“Her zaman hedefim var”


Afyonspor ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını söyleyen Erkan Avseren, öncelikle takımda kalan ve giden isimlere bakılması gerektiğini belirterek, “Öncelikle gidenler bir belli olsun. Ardından da transfer çalışmalarımıza bakacağız. 6-7 transfer yapmayı planlıyoruz. Ancak bu mütevazı transferler olacak. Takım kalitesi ve maliyet çok önemli. Amacımız üst sıralara oynamak. Zaten benim şahsi olarak her zaman hedefim var. Gönlümden geçen, ilk 5 içinde yer almak. Ama şampiyon olmayı da tabii ki her zaman isterim. Sezon içinde hiçbir zaman yukarıdan kopmamak gerekiyor. Bunun için de sezona iyi başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:08
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