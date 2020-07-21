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Aktüel

Afyonkarahisar'ın Taşoluk beldesindeki karantina uygulaması sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:52:24 -
Afyonkarahisar'ın Taşoluk beldesindeki karantina uygulaması sona erdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulun 1 Temmuz'da Taşoluk beldesinde aldığı karantina kararının süresi bugün sona ermiştir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, paylaşımda, maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.




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