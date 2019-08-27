0553 313 94 23

Afyonkarahisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıldönümü

Milli Mücadele’nin sembol şehri Afyonkarahisar düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

27 Ağustos 2019 Salı 19:31
Afyonkarahisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıldönümü

Milli Mücadele’nin sembol şehri Afyonkarahisar düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.


Ellerinde Türk bayrakları ile Kent Meydanı’nı dolduran Afyonkarahisarlılar kentin kurtuluş coşkusunu bir kez daha yaşadı. Afyonkarahisar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen kurtuluş törenlerine Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Burcu Köksal, Gültekin Uysal, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.



“Aziz millet hiçbir zaman bayrağına yapılan saldırıya duyarsız kalmamıştır”


Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptığı konuşmada, Büyük Taarruz’un Türk’ün bağımsızlığa, dirilişe, dik duruşuna önemli bir örnek olduğunu söyledi. Zeybek, “Büyük Taaruz’un 25 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan’ın Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra Anadolu topraklarının Türklere açılmasıyla başlayan zaferler mücadelemiz günümüze kadar hiç durmadan devam etmiş olup, bundan 97 yıl önce Kocatepe’den Başlayan emperyalistlere karşı 26 Ağustos’ta ki Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığında Türk ordusunun vermiş olduğu Büyük Taarruzla taçlanmıştır. Büyük Taarruz Türkün bağımsızlığa, dirilişe, dik duruşuna önemli bir örnektir. Bu aziz millet hiçbir zaman hürriyetinden özgürlüğünden vatanına bayrağına ve inancına karşı yapılan saldırılara duyarsız kalmamıştır” diye konuştu.



“Afyonkarahisar Kurtuluş Savaşı açısından son derece önemli”


Afyonkarahisar’ın Kurtuluş Savaşı açısından son derece önemli olduğunu belirten Zeybek, “Yunanlıların son durağı olması ve Millî Mücadelemizin bu topraklar üzerinde başlaması yönüyle hayati öneme sahiptir. Ayrıca Afyonkarahisar, Ege Bölgesi’ndeki sivil direnişin temelini oluşturan önemli bir şehirdir. Stratejik konumu itibariyle yolların kesiştiği bir noktada olan şehrimiz; silâh, cephane, erzak naklinde son derece önemli rol oynamış, ordumuzun nakliye ihtiyacında, bölgeler arası nakliyenin büyük yükünü Afyonkarahisar çekmiştir” dedi.


Konuşmaların ardından Uluslararası Halk Oyunları festivali nedeniyle kette bulunan Halk Oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Gösteriler ilgiyle izlendi. Tören Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Takımının büyüleyici gösterisiyle sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 19:31
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Odatv'nin 'Fethullah' aşkı!
    1. Odatv'nin 'Fethullah' aşkı!
    2. Halilağa 5. Yağlı Güreşlerinde..
    3. Çevreyi kirleten iş yerleri için..
    4. Putin, Erdoğan'ı havalimanından böyle..
    5. Çalımbay, hakem Fırat Aydınus’a ateş..
    6. Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset..
    7. "Kaynaklar millete değil Kandil'e..
    8. Avrupa borsaları günü yükselişle..
    9. İl Sağlık Müdürlüğünden selzedeler..
    10. Araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı..
    11. Afyonkarahisar’ın düşman işgalinden..
    12. Yalçın Topçu: Başkomutan Erdoğan'ın..
    13. Rus bakandan "Umarım İdlib'de durum..
    14. Çiçekçideki kavgada 1 kişiyi tabanca..
    15. Bıçaklı saldırıya uğrayan genç..
    16. "Türkiye'nin güvenli bölge adımı..
    17. Adil Rami, Ersun Yanal ve ekibiyle..
    18. Alanyaspor'da ayrılık
    19. İsrail ordusu kuzey cephesinde..
    20. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    21. GÜNCELLEME - Konya'da silahlı kavga: 2..
    22. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    23. Erkekler, kadına yönelik şiddeti etek..
    24. Trabzon’da heyelanda evde mahsur kalan..
    25. Şahin: “Suriye sınırı içerisinde..
    26. Büyük katliama sebep olacaktı! Ateşe..
    27. Kasık fıtığı neden olur? Kasık fıtığı..
    28. Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı
    29. Kuzenler arasındaki silahlı kavgada..
    30. Mısır Başbakanı'ndan Sudanlı..
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Parası ödenen F-35’lerin akıbeti ne olacak? ABD açıkladı
    Parası ödenen F-35’lerin akıbeti ne olacak? ABD açıkladı
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı