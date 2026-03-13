Afyonkarahisar’dan Okuyucumuz Oktay Yüksel Yazdı: Meclis Lokantası Tartışmaları Suni Bir Gündem

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Son günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki lokantaların menüsü ve yemek fiyatları üzerinden yürütülen tartışmalar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Afyonkarahisar’dan gazetemize ulaşan okuyucumuz Oktay Yüksel, konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme kaleme aldı.

Yüksel, Meclis lokantalarındaki yemek fiyatları üzerinden yapılan tartışmaların Türkiye’nin gerçek gündeminden uzak olduğunu savunarak, bu konunun “suni bir gündem” haline getirildiğini ifade etti. Türkiye’nin ekonomi, güvenlik, bölgesel gelişmeler ve küresel rekabet gibi çok daha önemli başlıkları konuşması gerektiğini belirten Yüksel, Meclis lokantasındaki yemek fiyatlarının siyaset gündeminin merkezine taşınmasının doğru olmadığını dile getirdi.

“MECLİS BİR İŞ YERİDİR”

Oktay Yüksel yazısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yalnızca milletvekillerinin bulunduğu bir yer olmadığını, aynı zamanda yüzlerce kişinin görev yaptığı büyük bir çalışma alanı olduğunu vurguladı. Meclis’te milletvekilleri, danışmanlar, memurlar ve farklı görevlerde çalışan çok sayıda kişinin gün boyunca görev yaptığını belirten Yüksel, bu nedenle kurum içinde yemek hizmeti sunulmasının son derece doğal olduğunu ifade etti.

Meclis’e her gün Türkiye’nin farklı şehirlerinden vatandaşların geldiğini ve milletvekilleriyle görüşmeler yaptığını da hatırlatan Yüksel, Anadolu kültüründe misafiri aç göndermenin hoş karşılanmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Biz Anadolu insanıyız. Misafiri aç göndermek bizim kültürümüzde yoktur. Elinizde yemek varsa yemek, yoksa çay kahve ikram edilir.”

Yüksel ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in açıkladığı verilere de dikkat çekerek, yalnızca Ocak ayında Meclis’te yaklaşık 11 bin kişinin yemek yediğini hatırlattı. Yazısında, Meclis lokantalarında yenen yemeklerin ücretinin milletvekilleri tarafından kendi ceplerinden ödendiğini vurgulayan Yüksel, iktidar ya da muhalefet ayrımı olmaksızın herkesin yediği ve ikram ettiği yemeğin bedelini kendisinin karşıladığını ifade etti.

“GEÇMİŞTE SESSİZ KALANLAR BUGÜN TARTIŞIYOR”

Okuyucumuz Oktay Yüksel, yazısında Meclis lokantaları üzerinden yapılan tartışmalarda çelişkili bir durum olduğunu da dile getirdi. Yüksel’e göre bugün yemek fiyatları üzerinden polemik üreten bazı çevreler, geçmişte yaşanan bazı uygulamalar karşısında sessiz kalmıştı.

Yüksel, 2012 yılına kadar Meclis içerisindeki bazı lokantalarda alkol servisi yapıldığını hatırlatarak, resepsiyonlarda verilen davetlerde yüksek miktarlarda alkol tüketildiği dönemler olduğunu ifade etti. O dönemde bu durumun fazla gündeme getirilmediğini belirten Yüksel, bazı çevrelerin mevcut tartışmaları farklı bir bakış açısıyla ele aldığını savundu.

MECLİS’TE GEÇMİŞTE YAŞANAN BİR TARTIŞMA

Yüksel’in yazısında yer verdiği bir diğer konu ise geçmişte Meclis’te yaşandığı iddia edilen bir tartışma oldu. 2019 yılında basına yansıyan bazı haberlerde, CHP’li milletvekilleri Veli Ağbaba ve Mahmut Tanal’ın Meclis’teki Üyeler Lokantası’nda menüde bulunmamasına rağmen alkol servisi talep ettiği yönünde iddiaların yer aldığını hatırlatan Yüksel, bu tür olayların tartışmanın farklı boyutlarını ortaya koyduğunu savundu.

“MİLLETİN MECLİSİ ÜZERİNDEN POLEMİK ÜRETİLMEMELİ”

Yazısının sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin millet iradesinin tecelli ettiği en yüksek devlet kurumu olduğunu vurgulayan Oktay Yüksel, kurum üzerinden polemik üretmek yerine Türkiye’nin gerçek meselelerine odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Yüksel, bazı çevrelerin gerçek sorunlar yerine polemik üretmeyi tercih ettiğini belirterek, milletin ise kimin gerçek meselelerle ilgilendiğini yakından takip ettiğini dile getirdi.