Milletvekili Hasan Arslan Dazkırı’da Bir Dizi Ziyarette Bulundu

“Etrafımız adeta bir ateş çemberi ama şükürler olsun ki bu ülkede huzur içinde yaşıyoruz. Birileri çıkıp ‘Bir daha İHA SİHA lafı duymayacaksınız’ diyor, bir başkası Anadolu gemisinin yapılmaması gerektiğini söylüyor. Hatta ‘Tank, top, SİHA, vur, öldür; Cumhuriyet bunun için kurulmadı’ diyenler var. Ama onların vizyonuna baktığınızda heykel görüyorsunuz, alkol görüyorsunuz, uçaklarda fantazi görüyorsunuz. Eğer onların vizyonuyla hareket edilseydi bugün Türkiye kim bilir ne halde olurdu.”