Milletvekili Hasan Arslan Dazkırı’da Bir Dizi Ziyarette Bulundu
Giriş Tarihi:

Milletvekili Hasan Arslan Dazkırı’da Bir Dizi Ziyarette Bulundu

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, programları kapsamında Dazkırı ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Foto - Milletvekili Hasan Arslan Dazkırı'da Bir Dizi Ziyarette Bulundu

Programına Dazkırı Belediyesi’ni ziyaret ederek başlayan Milletvekili Arslan, Belediye Başkanı Fatih Çiçek ile bir araya geldi. Ziyarette AK Parti Dazkırı İlçe Başkanı Ahmet Ali Özdemir ile birlikte kadın ve gençlik kolları yöneticileri de yer aldı. Görüşmede ilçede yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Foto - Milletvekili Hasan Arslan Dazkırı'da Bir Dizi Ziyarette Bulundu

Milletvekili Arslan, daha sonra Dazkırı Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hastanede görev yapan kadın çalışanlar ile hasta ve hasta yakınlarının gününü kutlayan Arslan, çeşitli hediyeler takdim etti.

Foto - Milletvekili Hasan Arslan Dazkırı'da Bir Dizi Ziyarette Bulundu

Program kapsamında ilçede faaliyet gösteren tekstil fabrikalarını da ziyaret eden Arslan, kadın çalışanların yoğunlukta olduğu fabrikalarda emekçi kadınlarla bir araya geldi. Kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Arslan, günün anısına hediyeler takdim etti.

Foto - Milletvekili Hasan Arslan Dazkırı'da Bir Dizi Ziyarette Bulundu

Milletvekili Arslan, ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri de gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti, talep ve önerileri dinledi. Ziyaretlere İl Genel Meclis Üyesi Ömer Ali Keskin de eşlik etti. Arslan öte yandan teşkilat üyeleri ile birlikte iftar yaparak akabinde de Kadın Kültür Evi ve Adalet Parkı'nda vatandaşları selamladı

Foto - Milletvekili Hasan Arslan Dazkırı'da Bir Dizi Ziyarette Bulundu

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Hasan Arslan, Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişimin önemine dikkat çekti.

Foto - Milletvekili Hasan Arslan Dazkırı'da Bir Dizi Ziyarette Bulundu

Arslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Foto - Milletvekili Hasan Arslan Dazkırı'da Bir Dizi Ziyarette Bulundu

“Etrafımız adeta bir ateş çemberi ama şükürler olsun ki bu ülkede huzur içinde yaşıyoruz. Birileri çıkıp ‘Bir daha İHA SİHA lafı duymayacaksınız’ diyor, bir başkası Anadolu gemisinin yapılmaması gerektiğini söylüyor. Hatta ‘Tank, top, SİHA, vur, öldür; Cumhuriyet bunun için kurulmadı’ diyenler var. Ama onların vizyonuna baktığınızda heykel görüyorsunuz, alkol görüyorsunuz, uçaklarda fantazi görüyorsunuz. Eğer onların vizyonuyla hareket edilseydi bugün Türkiye kim bilir ne halde olurdu.”

Foto - Milletvekili Hasan Arslan Dazkırı'da Bir Dizi Ziyarette Bulundu

Cumhurbaşkanı liderliğinde savunma sanayisinde önemli adımlar atıldığını ifade eden Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

Foto - Milletvekili Hasan Arslan Dazkırı'da Bir Dizi Ziyarette Bulundu

“Savunma sanayimiz güçlü olduğu için dünyada her masaya rahat oturabiliyoruz. Artık savaşların şekli değişti. Birileri ‘Balıklar korkuyor, füze denemesi yapmayın’ diyor. Ama Dazkırı’da kimse balıkların korkusundan kaygılanmıyor. Balıklar değil, korkan başkaları… İşte onların bakış açısıyla ülke yönetilseydi bugün hangi durumda olacağımızı düşünmek bile istemiyorum. Türkiye güçlü olmak zorundadır.”

