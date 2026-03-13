Şubat verileri açıklandı: Türkiye'nin en çok satılan otomobili belli oldu!
Şubat ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte en çok sayılan otomobillerde belli oldu. Peki Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili hangisi?
Şubat ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte en çok sayılan otomobillerde belli oldu. Peki Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili hangisi?
İŞTE ŞUBAT AYINDA EN ÇOK SATILAN 15 OTOMOBİL...
15)- Chery: 1.618 adet Şubat ayında Chery Türkiye pazarında toplam 1.618 adetlik satış gerçekleştirdi.
14)- BMW: 1.677 adet Şubat ayında BMW Türkiye pazarında toplam 1.677 adetlik satış gerçekleştirdi.
13)- Kia: 2.056 adet Şubat ayında Kia Türkiye pazarında toplam 2.056 adetlik satış gerçekleştirdi.
12)- Mercedes-Benz: 2.185 adet Şubat ayında Mercedes-Benz Türkiye pazarında toplam 2.185 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu satışların 514 adedini yerli modeller oluşturdu. Şubat ayında Mercedes-Benz markalı 1.671 adet otomobil satılırken, ticari araç satışı 514 adet olarak kaydedildi.
11)- Togg: 2.950 adet Şubat ayında Togg Türkiye pazarında toplam 2.950 adetlik satış gerçekleştirdi.
10)- Skoda: 3.323 adet Şubat ayında Skoda Türkiye pazarında toplam 3.323 adetlik satış gerçekleştirdi.
9)- Citröen: 4.885 adet Şubat ayında Citröen Türkiye pazarında toplam 4.885 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu satışların 156 adedini yerli modeller oluşturdu. Şubat ayında Citröen markalı 3.079 adet otomobil satılırken, ticari araç satışı 1.806 adet olarak kaydedildi.
8)- Hyundai: 4.960 adet Şubat ayında Hyundai Türkiye pazarında toplam 4.960 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu satışların 3.038 adedini yerli modeller oluşturdu. Şubat ayında Hyundai markalı 4.930 adet otomobil satılırken, ticari araç satışı 30 adet olarak kaydedildi.
7)- Ford: 5.099 adet Şubat ayında Ford Türkiye pazarında toplam 5.099 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu satışların 2.465 adedini yerli modeller oluşturdu. Şubat ayında Ford markalı 1.030 adet otomobil satılırken, ticari araç satışı 4.069 adet olarak kaydedildi.
6)- Opel: 5.237 adet Şubat ayında Opel Türkiye pazarında toplam 5.237 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu satışların 186 adedini yerli modeller oluşturdu. Şubat ayında Opel markalı 3.391 adet otomobil satılırken, ticari araç satışı 1.846 adet olarak kaydedildi.
5)- Volkswagen: 5.580 adet Şubat ayında Volkswagen Türkiye pazarında toplam 5.580 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu satışların 199 adedini yerli modeller oluşturdu. Şubat ayında Volkswagen markalı 4.353 adet otomobil satılırken, ticari araç satışı 1.227 adet olarak kaydedildi.
4)- Toyota: 7.535 adet Şubat ayında Toyota Türkiye pazarında toplam 7.535 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu satışların 5.641 adedini yerli modeller oluşturdu. Şubat ayında Toyota markalı 6.164 adet otomobil satılırken, ticari araç satışı 1.371 adet olarak kaydedildi.
3)- Fiat: 7.542 adet Şubat ayında Fiat Türkiye pazarında toplam 7.542 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu satışların 4.364 adedini yerli modeller oluşturdu. Şubat ayında Fiat markalı 3.915 adet otomobil satılırken, ticari araç satışı 3.627 adet olarak kaydedildi.
2)- Peugeot: 8.244 adet Şubat ayında Peugeot Türkiye pazarında toplam 8.244 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu satışların 149 adedini yerli modeller oluşturdu. Şubat ayında Peugeot markalı 6.178 adet otomobil satılırken, ticari araç satışı 2.066 adet olarak kaydedildi
1)- Renault: 11.898 adet Şubat ayında Renault Türkiye pazarında toplam 11.898 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu satışların 9.866 adedini yerli modeller oluşturdu. Şubat ayında Renault markalı 11.114 adet otomobil satılırken, ticari araç satışı 784 adet olarak kaydedildi./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23