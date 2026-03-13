  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Icardi sezon sonunda Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Icardi sezon sonunda Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

FIFA menajeri Marco Kırdemir, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Foto - Icardi sezon sonunda Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. FIFA menajeri Marco Kırdemir, Arjantinli futbolcunun sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak İtalya'ya döneceğini öne sürdü.

Foto - Icardi sezon sonunda Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Radyospor'da yayınlanan Derinpas programına konuk olan FIFA menajeri Marco Kırdemir, Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Foto - Icardi sezon sonunda Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Kırdemir, Arjantinli yıldızın sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağını ve Juventus ile anlaşma sağladığını iddia etti.

Foto - Icardi sezon sonunda Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Kırdemir açıklamasında, "Mauro Icardi sezon sonu kesin olarak İtalya'ya dönecek. Juventus ile şimdiden anlaştı. Kız arkadaşı da İtalya'da yaşamak istiyor. Galatasaray'da devam etmeyecek. Zaten bildiğiniz gibi sözleşmesi de sezon sonu bitiyor." ifadelerini kullandı.

Foto - Icardi sezon sonunda Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Marco Kırdemir, Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Victor Osimhen hakkında da konuştu. Kırdemir, Nijeryalı golcünün Real Madrid'in transfer listesinde yer almadığını savundu. Ünlü menajer, İspanyol devinin hücum hattı için asıl hedefinin Manchester City forması giyen Erling Haaland olduğunu söyledi.

