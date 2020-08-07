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Ekonomi

Afyonkarahisar'dan 5 ülkeye dere otu soslu konserve kerevit ihracatı

Türkiye'nin tatlı su kaynaklarında yetişen ve tatlı su ıstakozu olarak bilinen kerevitler, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde dere otu sosuyla işlenerek, İsveç, Rusya, ABD, Yunanistan ve Moldova'ya ihraç ediliyor - Orvesa Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Merzeci: - "Bizim ürünlerimizin katma değeri ve döviz getirisi çok yüksek. Türkiye'de hiç yenilmeyen bir ürünü yurt dışına satarak ülkemize döviz kazandırıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:06:58 -
Afyonkarahisar'dan 5 ülkeye dere otu soslu konserve kerevit ihracatı

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye'nin tatlı su kaynaklarında yetişen "Astacus Leptodactylus" cinsi kerevitler, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde işlenerek İsveç, Rusya, ABD, Yunanistan ve Moldova'ya satılıyor.

Orvesa Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Merzeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır Isparta Eğirdir Gölü ağırlıklı olmak üzere Kırşehir Hirfanlı, Edirne Karpuzlu ve Yeni Karpuzlu barajları ile Samsun, Elazığ ve Kars'taki tatlı su kaynaklarından temin ettikleri, tatlı su ıstakozu olarak bilinen kerevitleri ilçede işlediklerini söyledi.

İşletmelerine gelen kerevitlerin bir gün boyunca havuzlarda dinlendirildiğini dile getiren Merzeci, şöyle konuştu:

"Kerevitlerin seçimi yapıldıktan sonra haşlama, boylama, paketleme, pastörizasyon ve soğutma işlemleri yapılıyor. Kerevitlerin, haşlama aşamasında renkleri kırmızıya dönüşüyor. Her ülkenin farklı bir ağız tadı olduğu için bizim yaptığımız konserve kerevitler dere otu soslu. Dere otunun tohumu ve kendisini kaynatarak sosumuzu hazırlıyoruz. Bir bakıma da aslında salamura oluyor."

- İsveç'te Türk kereviti favori

Merzeci, kerevitleri ağırlıklı olarak İsveç'e gönderdiklerini, bu ülke tüketicilerinin damak tadına göre üretim yaptıklarını ifade etti.

İsveç'te her yıl ağustos ayında kerevit festivali yapıldığını belirten Merzeci, "Bu ürünleri de sadece 1 ay tüketiyorlar. Biz de bu ayda oraya taze ürün göndermek durumundayız. 28 gün raf ömrü olan konserve kerevitler imal ediyoruz. İsveç'e farklı ülkelerden de kerevitler gidiyor ama genelde dere otu soslu tercih ettikleri için bizim ürünümüz orada favori." dedi.

İsveç'e en çok kerevit satan ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Merzeci, şunları kaydetti:

"Yıllık 300 tona yakın kerevit ihraç ediyoruz. Bunun dışında Rusya, ABD, Yunanistan ve Moldova'ya da ihracatımız var. Bizim ürünlerimizin katma değeri ve döviz getirisi çok yüksek. Türkiye'de hiç yenilmeyen bir ürünü yurt dışına satarak ülkemize döviz kazandırıyoruz."


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