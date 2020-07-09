  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afyonkarahisar'daki Dursiye Sağlam cinayeti davasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 19:19:47 -
Afyonkarahisar'daki Dursiye Sağlam cinayeti davasına devam edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kaybolduktan sonra cesedi yanmış halde bulunan Dursiye Sağlam'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanığın yargılamasına devam edildi.

Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, Dursiye Sağlam'ın avukatları ve aile yakınları ile sanık avukatı hazır bulundu, tutuklu sanık Ahmet C. duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, Dursiye Sağlam'ın aile yakınları ve avukatları, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

Mahkeme sonrası, müdahil avukat da olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyesi kadınlar, Afyonkarahisar Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan avukat Burcu Seyhan, Dursiye Sağlam’ın 11 bıçak darbesinin ardından yakılarak öldürüldüğünü hatırlattı.

Seyhan, "Sanık hazır edilemediği için bugün mahkemede karar verilemedi. Dernek olarak, 16 Temmuz'da tekrar duruşmada olacağız. Bu aşamada ailenin her zaman yanındayız." dedi.

- Olay

Osmangazi Mahallesi'nde bir otelde çalışan Dursiye Sağlam (44), 11 Şubat'ta gece iş yerinden ayrılmış, Kanlıca Mahallesi'ndeki evine gitmeyince ailesi ertesi gün durumu polise bildirmişti. Jandarma ekipleri tarafından Afyonkarahisar-Çobanlar kara yolunun Sülümenli beldesi mevkisinde Sağlam'ın cesedinin yarı yanmış halde bulunmasının ardından Ahmet C, cinayet zanlısı olarak tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı