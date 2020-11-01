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Aktüel Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
Aktüel

Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:01:02 -
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde arazi meselesinden çıkan silahlı kavgada, baba ile oğlu hayatını kaybetti, babanın diğer oğlu yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Dombayova köyünde arazi anlaşmazlığı olduğu öne sürülen iki aile arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Asım Y. üzerindeki silahla Rafet (59) ve oğulları Tayfun (33) ile Tahsin Tuncer'e (35) ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği Rafet Tuncer ile oğlu Tayfun Tuncer olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Tahsin Tuncer ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tahsin Tuncer, buradaki ilk müdahalesinin ardından Isparta'ya sevk edildi.

Rafet ile Tayfun Tuncer'in cesetleri, otopsi yapılmak üzere Dinar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, olayın ardından köyden kaçan Asım Y'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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