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Aktüel

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 23:56:04 -
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sinan Kuş idaresindeki 43 UZ 989 plakalı hafif ticari araç, Sandıklı -Afyonkarahisar kara yolunun 30. kilometresi Akharım kavşağında, Fehmi Şanal yönetimindeki 43 EY 057 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan römork aynı istikametten gelen Sinan Taner idaresindeki 34 EK 8683 plakalı otomobile vurdu.

Kazada, traktör ve hafif ticari aracın sürücüleri ile araçta yolcu olarak bulunan Merve ve Hira Kuş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan hafif ticari araç sürücüsü Sinan Kuş, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



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