  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afyonkarahisar'da zimmetine para geçirdiği öne sürülen PTT çalışanı tutuklandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da zimmetine para geçirdiği öne sürülen PTT çalışanı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 19:49:17 -
Afyonkarahisar'da zimmetine para geçirdiği öne sürülen PTT çalışanı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanı, tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.K, adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Pazar Mahallesi'ndeki PTT şubesinde gişe görevlisi olarak çalışan C.K'nin bazı müşterilerin emekli maaşı hesapları üzerinden kredi çektiği, bu paraları da kendi hesabına havale ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İncelemede, C.K'nin çok sayıda müşterinin hesabını kullandığı, sahte imza ve evrakla kendi hesabına yüklü miktarda para aktardığı belirlenmişti.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan PTT çalışanı, dün polise teslim olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor

Bu geceden itibaren benzin fiyatına 28 kuruş, motorin fiyatına ise 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.

'Ateşle oynayanlar yanacak' demişti! Savaş uçakları havalandı
Dünya

'Ateşle oynayanlar yanacak' demişti! Savaş uçakları havalandı

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, ülkesinin Tayvan Boğazı'nda tatbikat yapacağını duyurup, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ın ..
Dünya ajansları bölgede yaşananları canlı olarak aktarıyor! Yunanistan'ı kasırga vurdu
Dünya

Dünya ajansları bölgede yaşananları canlı olarak aktarıyor! Yunanistan'ı kasırga vurdu

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kriz yaşayan Yunanistan'da gündem bugün itibariyle yerle bir oldu.
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı