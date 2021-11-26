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Yerel Afyonkarahisar'da yoğun sis
Yerel

Afyonkarahisar'da yoğun sis

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 09:44:00 -
Afyonkarahisar'da yoğun sis

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüleri zorluyor.

Sis dolayısıyla kent merkezi ve kara yolları bağlantı güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, çevre yolları ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri sisin öğleden sonra etkisini yitireceğini bildirdi.

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