  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afyonkarahisar’da yeniden inşa edilen 565 yıllık tarihi camide ilk cuma namazı

.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:02:07 -
Afyonkarahisar’da yeniden inşa edilen 565 yıllık tarihi camide ilk cuma namazı

Afyonkarahisar’da 16 Mart’ta camilerde toplu ibadetlerin kısıtlanmasının ardından yeniden inşa edilen 565 yıllık tarihi camide ilk cuma namazı kılındı


Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, Afyonkarahisar’da belirlenen camilerde ve kapalı pazar yerlerin kılındı. Yapımı yeni tamamlanan ve ilk cuma namazı kılınan tarihi Paşa Camiinde namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Korona virüs nedeniyle 2 ayın üzerinde bir sürede camilerin öksüz kaldığını söyledi. Bugün cuma namazını toplu olarak usulüne uygun kıldıklarını belirten Tutulmaz, "Sosyal mesafeyi koruyarak, maskelerimizi takarak ibadeti yerine getirdik. Bugünkü bir mutluluğumuz da tarihi bir caminin kentte canlandırılmasıydı, yeniden yapılmasıydı. Burada halkla beraber ibadet etme imkanımız oldu." dedi.


Yeni tip Korona virüsle mücadelede Afyonkarahisar’ın iyi bir konumda olduğumuzu kaydeden Tutulmaz, "Halkımızı rehavete itmemeli. Daha fazla hassasiyet göstererek kısa süre içerisinde gündemimizden bunu düşürmemiz gerekiyor. Günlük 2-3 vakalarla gidiyoruz. Hep beraber tedbiri alırsak kısa sürede bunu çıkarırız diye düşünüyorum” diye konuştu


Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de "Bugün burada cuma namazını kılan hemşehrilerimiz tarihe şahitlik ettiler." Dedi.


Cuma Namazı sonrası Kızılay ekipleri de cami girişinde vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı