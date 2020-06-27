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Aktüel

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 13:58:59 -
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki kişi yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurucaova köyünde bir bahçede şüpheli kişilerin dolaştığı ihbarı üzerine bölgede araştırma yaptı.

Araştırmada Y.B. ve A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerce bahçeye gizlenen 12 uyuşturucu hap ile iki poşette 80,55 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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