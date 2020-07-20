  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 10:00:57 -
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde uygulama noktasında durdurdukları kamyonet ve otomobilde yaptıkları aramada 2 kilogram esrar ele geçirdi.

Ekipler, araçlardaki S.E., A.G., Z.K. ve O.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı