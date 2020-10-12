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Aktüel Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Aktüel

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:14:38 -
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Usta (33) idaresindeki 03 BB 026 plakalı otomobil, Şuhut ilçesine bağlı Efe köy yol ayrımında karşı yönden gelen Gazi Gültekin (55) yönetimindeki 03 SB 522 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 03 BB 026 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Çetinkaya (90) hayatını kaybederken, sürücüler ile Ayşe Usta (59) ve Hasan Akgül yaralandı.

Yaralılar, helikopter ve ambulanslarla getirildikleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı.

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