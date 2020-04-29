  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afyonkarahisar’da toplam 16 bin 327 seyahat izin belgesi düzenlendi

Yurt genelinde uygulanmaya başlayan seyahat izin belgesi olmadan il dışına çıkmanın engellenmesiyle birlikte bugüne kadar Afyonkarahisar toplam 16 bin 327 seyahat izin belgesi düzenlendiği bildirildi.

2020-04-29 10:49:49 -
Afyonkarahisar’da toplam 16 bin 327 seyahat izin belgesi düzenlendi

Yurt genelinde uygulanmaya başlayan seyahat izin belgesi olmadan il dışına çıkmanın engellenmesiyle birlikte bugüne kadar Afyonkarahisar toplam 16 bin 327 seyahat izin belgesi düzenlendiği bildirildi.


Covid-19 tedbirleri kapsamında otobüs seferleri durdurulmuş ve böylece il içi ve il dışı seyahatlerde seyahat izin belgesi düzenlenmesine karar verilmişti. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 22.03.2020 Tarih ve 28 Nisan ve 5759 Sayılı, 28.03.2020 tarih ve 6009 sayılı emri gereğince Afyonkarahisar il genelinde 4 bin 184 il içi, 12 bin 143 il dışı olmak üzere toplam 16 bin 327 kişiye seyahat izin belgesi düzenlendiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı