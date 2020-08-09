Afyonkarahisar'da termometreler adeta alarma verdi! Sıcaklık yollardaki asfaltı eritti
Hava sıcaklığının 42 derece olarak ölçüldüğü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sıcaktan dolayı bazı cadde ve sokakların yollarındaki asfaltlar eridi.
Afyonkarahisar'da termometreler adeta alarm verdi.
Kentin Şuhut ilçesinde 42 derece olarak ölçülen sıcaklık vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Asfalt eridi
Sıcaklıkların rekora koştuğu kentte vatandaşlar sıcaktan bunalırken, ilçenin bazı cadde ve sokaklarında asfalt yollarının eridiğe de görüldü.
Asfaltın eridiği yerlerde sürücülerin temkinli davranarak dikkatli geçtikleri dikkatlerden kaçmadı.