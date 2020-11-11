Afyonkarahisar'da su kuyusunda cesetleri bulunan çift toprağa verildi

DENİZLİ (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 16 gün haber alınamayan ve arama çalışmaları sonrası cesetleri su kuyusunda bulunan çiftin cenazesi memleketi Denizli'de toprağa verildi.



Pınarlı köyünde yaşayan ve cesetleri su kuyusundan bulunan Cevdet (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftinin cenazeleri, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Denizli'ye getirildi.



Merkezefendi ilçesi Gülpete Mahallesi'nde yaşayan oğlunun evine gelen cenazeler, helallik alınmasının ardından Hilal Camisine götürüldü.



Uysal çiftinin cenazesi kılınan namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda defnedildi.



Çiftin oğlu, Abdullah Uysal, gazetecilere, en baştan beri cinayetten şüphelendiklerini belirtti.



Daha önce evlerinin de yakıldığını ileri süren Uysal, "Babam ile dayım mahkemelik olmuştu. Şüphelerimiz doğru çıktı. İtiraf etmesini bekliyoruz. Aralarında kavga çıkmış büyük bir ihtimalle. Kaç gündür neler çektik, aramalara katıldık. Suçlular cezasını çeksin." dedi.

- Olay



Dinar ilçesine bağlı Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet ve eşi Zeliha Uysal'dan haber alamayan yakınları, 26 Ekim'de kayıp müracaatı yapmış, jandarma ile AFAD ekipleri, köyde iz takip köpekleriyle arama çalışması başlatmıştı. Çiftin cesetleri, çevredeki bir su kuyusunda bulunmuştu.

Uysal çiftinin ölümüyle ilgili Zeliha Uysal'ın akrabaları Kadir, Huriye, Bünyamin, Nazire, Ramazan ve Fatma A, jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı.



