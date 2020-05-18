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Afyonkarahisar'da sosyal mesafe kuralını ihlal eden 5 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:37:43 -
Afyonkarahisar'da sosyal mesafe kuralını ihlal eden 5 kişiye para cezası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza verildi.

İlçe jandarma ekipleri, Aşağı Tandır köyünde önleyici kolluk devriye görevi esnasında, köy odasında 5 kişinin oturduğunu ve okey oyunu oynandığını tespit etti.

Ekipler, sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişiye, Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereği toplam 15 bin 750 lira ceza uyguladı.

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