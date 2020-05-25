Afyonkarahisar'da sokak hayvanları "vefa" eliyle beslendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, mahallelerdeki sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugünlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, Ramazan Bayramı'nda Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince unutulmadı.

Ekipler, sokak hayvanları için araçlarla getirdikleri ekmek ve mamaları kent merkezindeki Selçuklu ve Erenler mahalleri ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) bahçesi ve Organize Sanayi Bölgesindeki çeşitli noktalara bıraktı.

Vefa görevlisi ve Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Başhekim Yardımcısı Rıdvan Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllülerince Afyonkarahisar'daki sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kentteki çeşitli mahalleri gezerek gördükleri sokak hayvanları için belirli noktalara yiyecek bıraktıklarını dile getiren Şener, "Sokağa çıkma yasağında ve sıcak havada, gözlemlediğimiz kadarıyla sokak hayvanları acıkmış ve susamışlar. Köpekler, kediler ve kuşlara ekmek, mama ve su bıraktık. Biz de bu süreçte, sokak hayvanlarımızı yalnız bırakmayacağız." dedi.

Vefa görevlisi Ömer Tunç da Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağı sürecinde sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirterek, "Biz onların yaşadıkları noktalara ekmek, mama ve su bırakıyoruz. Böyle zamanlarda sokak hayvanlarını unutmamak adına vefa gösteriyoruz." diye konuştu.