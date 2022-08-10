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Gündem Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağı düştü
Gündem

Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağı düştü

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkenin içerisine sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler gönderildi. İlk bilgilere göre, uçağın içinde bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 21:14:00 - 2022-08-10 21:18:08
Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağı düştü

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkenin içerisine sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler gönderildi. İlk bilgilere göre, uçağın içinde bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

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