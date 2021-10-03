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Yerel Afyonkarahisar’da silahlı kavga
Yerel

Afyonkarahisar’da silahlı kavga

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı, olay yerinden kaçmaya çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 11:02:00 -
Afyonkarahisar’da silahlı kavga

Alınan bilgiye göre, Balmahmut köyü yakınlarında Bayram A. (47), İsmail A. (49), Tolga A. (28), Hüseyin Ş. (41) ve Hüseyin U. (33) ile İsmail T. (34), Ömer Deniz Ş. (30), Gökhan İ. (31), Muhammet A. (31), Tayfun S. (25), Hakkı Ç. (33) ve Tugay Ö. (28) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş etti.

Kavgada Tayfun S. ve Gökhan İ. silahla vurularak yaralandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan Tolga A'ya Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil çarptı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Tolga A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastaneye refakatçi olarak giden Muhammet A. darbedilerek yaralandı.

Kavgaya ilişkin Bayram A, İsmail A, Hüseyin Ş, Hüseyin U, İsmail T, Ömer Deniz Ş, Hakkı Ç, Tugay Ö. ve tedavisi tamamlanan Muhammet A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tayfun S. ve Gökhan İ'nin tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor.

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