  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afyonkarahisar'da seyir halindeki tırın lastiği alev aldı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 13:53:58 -
Afyonkarahisar'da seyir halindeki tırın lastiği alev aldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan tırın lastiği, çevredekilerin ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Afyonkarahisar-İzmir çevre yolunda Necati S. yönetimindeki 03 AAY 283 dorse plakalı mermer tozu yüklü tırın arka lastiği seyir halindeyken patladı.

Sürtünme nedeniyle alev alan lastiğin yandığını fark eden sürücü aracını kenara çekerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Çevredeki akaryakıt istasyonu çalışanları ve sürücü, araçtaki yangın söndürme tüpü ile alev alan lastiğe müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bu esnada, trafik ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak tek şeridi ulaşıma kapattı. Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, tırın güvenli bölgeye çekilmesinin ardından normale döndürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı