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Aktüel

Afyonkarahisar'da sahte polis kimliğiyle yakalanan şüpheli gözaltında

Yeniakit Publisher
2020-06-24 19:31:36 -
Afyonkarahisar'da sahte polis kimliğiyle yakalanan şüpheli gözaltında

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, sahte polis kimliği ve rozet ile kurusıkı tabanca taşıyan bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler Mahallesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü önündeki yol uygulamasında bir motosikleti durdurdu.

Ekipler yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü H.D'nin (31) üzerinde sahte polis kimliği ve rozet ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Olay yerine çağrılan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.D'yi "resmi belgede sahtecilik" suçlamasından adli ve idari işlem yapmak üzere gözaltına aldı.




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