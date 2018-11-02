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Afyonkarahisar’da pancar yüklü TIR devrildi

Şeker pancarı yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu ölen ve yaralanan olmazken, Konya karayolu bir süreliğine trafiğe kapalı kaldı.

02 Kasım 2018 Cuma 16:43
Afyonkarahisar’da pancar yüklü TIR devrildi

Afyonkarahisar-Konya karayolu 25 kilometresinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır devrildi. Pancarlar çevreye saçılırken kazada ölen veya yaralanan olmadı. Araç ve pancarların yoldan kaldırılmasından sonra bir süre ulaşıma kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 16:43
  1. Konya
  2. Afyonkarahisar

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