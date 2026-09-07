Afyonkarahisar’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Fethi Koca, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, Bolvadin-Emirdağ kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. idaresindeki 26 APC 475 plakalı otomobil, seyir halindeyken karşıya geçmeye çalışan Fethi Koca’ya çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Koca ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Koca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız beden, olay yerindeki incelemenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
OTOMOBİLİN AYNASINDA KUMAŞ PARÇALARI BULUNDU
Jandarma ekipleri, otomobilin sağ aynasında Koca’nın pantolonundan koptuğu değerlendirilen kumaş parçaları tespit etti.
Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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