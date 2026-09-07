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Yerel Afyonkarahisar’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Yerel

Afyonkarahisar’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Fethi Koca, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Bolvadin-Emirdağ kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. idaresindeki 26 APC 475 plakalı otomobil, seyir halindeyken karşıya geçmeye çalışan Fethi Koca’ya çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Koca ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Koca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız beden, olay yerindeki incelemenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OTOMOBİLİN AYNASINDA KUMAŞ PARÇALARI BULUNDU

Jandarma ekipleri, otomobilin sağ aynasında Koca’nın pantolonundan koptuğu değerlendirilen kumaş parçaları tespit etti.

Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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