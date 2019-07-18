0553 313 94 23

Afyonkarahisar'da otomobil ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:12
Afyonkarahisar'da otomobil ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var

Yunus Aydoğdu idaresindeki minibüs, Sandıklı-Hocalar kara yolunun 22. kilometresinde, karşı yönden gelen Halil Kılıç yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan Zeki Aydoğdu ve Zahide Kılıç yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücüsüKılıç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Kılıç, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:12
  1. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi
  2. Sandıklı Devlet Hastanesi
  3. itfaiye ekipleri
  4. Sandıklı-Hocalar kara yolu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ Müziğin "tutku"lu ismi: Harun Kolçak
    1. GRAFİKLİ Müziğin "tutku"lu ismi: Harun..
    2. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön..
    3. Düzce'deki sel felaketiyle ilgili..
    4. 7 ayda 4 bin 300 hastaya anjiyografi..
    5. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı..
    6. Tarihi kentlere "at sırtında seyahat"
    7. Gönüllülerle çocuklar kütüphane inşa..
    8. "Adana Lezzet Festivali" Akdeniz..
    9. Niğde’de masaj salonuna fuhuş..
    10. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı..
    11. Adana’da "Nikah Turizmi"
    12. Trakyalı öğrenciler Van Kalesi’ni gezdi
    13. "Türk okçuluğu özlediği madalyaya..
    14. Nükleer füzyon reaktörü tasarlayan..
    15. Eşini cadde ortasında öldüren sanığın..
    16. Siirt’te PKK’ya ait çok sayıda..
    17. Bursa’nın yıldızları Milli Takım yolunda
    18. Sarıkamış’ta Kızılay’a kan bağışı..
    19. Kayseri’de 1 ayda 266 kişiye..
    20. Kars yaylalarında "çeçil peyniri"..
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!