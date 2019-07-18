Afyonkarahisar'da otomobil ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.18 Temmuz 2019 Perşembe 11:12
Yunus Aydoğdu idaresindeki minibüs, Sandıklı-Hocalar kara yolunun 22. kilometresinde, karşı yönden gelen Halil Kılıç yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan Zeki Aydoğdu ve Zahide Kılıç yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücüsüKılıç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Kılıç, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
YORUM YAZ