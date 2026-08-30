  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yahudiler interneti şeytan icadı diye kendilerine yasaklıyorlar ama... Suriye’de gökyüzü kızıla döndü! Toz fırtınası Humus’u yuttu Arakçi’den ABD’ye enerji piyasası suçlaması: Trump’ı savaşta tutmak istiyorlar 30 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi İran’dan sonra Rusya da ekonomik kıskaçta! Devlet Başkanı'na hapis cezası! Melih Gökçek hakkında sıcak gelişme! Başsavcılığın kararı sonrası "Kendimi adalete teslim ediyorum" dedi! Tesettüre girdiği için voleybolu bırakmıştı! Efsane milli voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı! Gecenin sıcak haberi: Askeri sanayi tesisini vurduk Gözaltına alınmıştı! Cemal Enginyurt danışmanını sattı; Kadın pazarlıyormuş
Gündem Afyonkarahisar’da ot yangını! Ekipler büyümeden müdahale etti
Gündem

Afyonkarahisar’da ot yangını! Ekipler büyümeden müdahale etti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Afyonkarahisar’da ot yangını! Ekipler büyümeden müdahale etti

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde çayırlık alanda çıkan ot yangını, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde çayırlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde çevreye yayılmadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyündeki çayırda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

EKİPLER KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin daha geniş bir alana sıçramaması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Orman Yangınları Evleri Tehdit Ediyor!
Orman Yangınları Evleri Tehdit Ediyor!

Avrupa

Orman Yangınları Evleri Tehdit Ediyor!

Siirt'te Yangınlarla Mücadele Sürüyor!
Siirt'te Yangınlarla Mücadele Sürüyor!

Yerel

Siirt'te Yangınlarla Mücadele Sürüyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23