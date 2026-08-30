Afyonkarahisar’da ot yangını! Ekipler büyümeden müdahale etti
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde çayırlık alanda çıkan ot yangını, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde çayırlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde çevreye yayılmadan söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyündeki çayırda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
EKİPLER KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ
İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin daha geniş bir alana sıçramaması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI
Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.