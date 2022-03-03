Afyonkarahisar'da okullar tatil mi son dakika: Afyon’da bugün okullar tatil mi, yarın okul var mı?

Meteoroloji Afyonkarahisar hava durumu son dakkia bilgileri: Afyonkarahisar'da hafta başında uyarısının yapıldığı kar yağışı öğle saatlerinde başladı.Meteoroloji tarafından hafta başında kent için yapılan kar yağışı uyarısı sonrası yağış öğle saatlerinde başladı. Yağmurla başlayan kar yağışı birkaç saat sonra yerini kar yağışına bıraktı. Yağışa birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecelerde azaldı.

Afyonkarahisar-Antalya Karayolu Dinar ile Sandıklı arasında yol trafiğe kapandı. Dinar karayolu ekipleri ile ilçe Özel İdare Karla Mücadele ekipleri şehirlerarası bağlantı yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Afyonkarahisar’da yoğun kar yağışı sonrası hem öğrenciler hem de veliler Afyon’da okullar tatil mi, Afyonkahisar’da yarın okullar tatil olacak mı? Bugün okul tatil mi? sorularını sormaya başladı.

Afyonkarahisar'da okullar tatil mi?

Afyonkarahisar Valiliği kar taili açıklamsı yaptı mı? Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Afyonkarahisar'da devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle, tüm il genelinde okullar bir gün (3 Şubat 2022 Perşembe) süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerin, bir günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz." dedi.