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Aktüel

Afyonkarahisar’da öğrenci velileri 23 Nisan’da konvoy düzenledi

Afyonkarahisar’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Emine Efiloğlu Anaokulu öğretmenleri araçlarla konvoy oluşturarak öğrencilerinin oturduğu mahalleleri gezdi.

2020-04-23 18:31:15 -
Afyonkarahisar’da öğrenci velileri 23 Nisan’da konvoy düzenledi

Afyonkarahisar’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Emine Efiloğlu Anaokulu öğretmenleri araçlarla konvoy oluşturarak öğrencilerinin oturduğu mahalleleri gezdi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ‘Covid-19’ salgını nedeniyle evlerde kutlanıyor olması sebebiyle çocukları aileleriyle birlikte evlerinde bayram hazırlığı yaptı. Evlerinin balkonlarını süsleyip bayrama özel şiirler okuyup şarkılar söyleyen öğrenciler öğretmenlerinin bu güzel günde yanlarında olmalarından dolayı çok sevindi. Balkonlarda 23 Nisan kutlayan öğrenciler araçlarla konvoy yapan öğretmenlerini görünce mutlu oldular. Emine Efiloğlu Anaokulu Müdürü Necibe Uluay yaptığı açıklamada tüm çocukların gününü kutladı. Uluay şöyle konuştu:


“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını evlerimizde öğrencilerimizden ayrı bir şekilde kutlamak zorunda kaldık. Bu özel günde çocuklarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla araçlarımızı süsleyerek öğrencilerimizin oturduğu mahalleleri gezdik. Öğrencilerimizin hazırladıkları şiirleri balkonlarından bizler için okudu. Bizler de mutlu olduk onlar da. Bu özel günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz.”

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