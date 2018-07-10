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Afyonkarahisar'da kuyuya düşen danayı AFAD ekipleri kurtardı

Emirdağ'da, 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen danayı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çıkardı.

10 Temmuz 2018 Salı 15:51
Afyonkarahisar'da kuyuya düşen danayı AFAD ekipleri kurtardı

Afyonkarahisar Emirdağ Bademli Köyü'nde yaşayan Mutlu Yıldız'ın otlaması için meraya çıkardığı dana, arazideki 12 metre derinlikteki, içi boş, üzeri açık su kuyusuna düştü.

Dananın kuyuya düştüğünü gören Yıldız, 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tüm çabalara rağmen kuyunun derin olması nedeniyle danayı çıkaramayan itfaiye ekipleri, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) destek istedi.

Araziye gelen AFAD ekipleri, ip yardımıyla kuyuya inerek dananın gövdesine halat bağladı. Daha sonra iş makinesiyle çekilen dana, kuyudan çıkartıldı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından hayvan, sahibine teslim edildi. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:51
  1. Afyon
  2. Bademli

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