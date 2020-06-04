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Aktüel

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil mermer fabrikasına girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki mermer fabrikasındaki mermer bloklara çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 01:56:37 -
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil mermer fabrikasına girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki mermer fabrikasındaki mermer bloklara çarptı. Kazada 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken 3 kişide ağır yaralandı.


Kaza, Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak bir mermer fabrikasına daldı. Fabrikada bulunan mermer boklarına çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 19 yaşındaki Melih Kayman hayatını kaybederken 3 kişide ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’si Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde, 1’i ise İscehisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazaya ilişkin incelenme sürüyor.

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