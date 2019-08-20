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Afyonkarahisar’da jandarmadan 5 çocuğa bisiklet

Afyonkarahisar’da Jandarma Genel Komutanlığı’nın yürüttüğü ‘Sürücü Seyahat Karnesi’ projesi kapsamında 5 çocuğa bisiklet hediye edildi.

20 Ağustos 2019 Salı 16:04
Afyonkarahisar’da jandarmadan 5 çocuğa bisiklet

Afyonkarahisar’da Jandarma Genel Komutanlığı’nın yürüttüğü ‘Sürücü Seyahat Karnesi’ projesi kapsamında 5 çocuğa bisiklet hediye edildi.


İçişleri Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesinin devamı olan “Dikkat Sizden Notlar Bizden” projesi kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen “Sürücü Seyahat Karnesi” uygulaması sonunda Afyonkarahisar’da 5 çocuğa bisiklet hediye edildi. Ramazan Bayramı süresi boyunca jandarmanın dağıttığı formları dolduran çocuklar bisikletlerine kavuştu. Valilik binasın önünde gerçekleştirilen törene Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuggeneral Özdemir Şan, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız katıldı.


NOT SİZDEN BİSİKLET BİZDEN


Vali Mustafa Tutulmaz yaptığı açıklama da, 5 çocuğun noter huzurunda yapılan çekilişle bisiklet kazandığını söyledi. Vali Tutulmaz şöyle konuştu: “Ramazan bayramı süresince yolculuk yapan çocuklarımıza form verilerek bu formun doldurulması istendi. ‘Not sizden, bisiklet bizden’ sloganıyla düzenlenen bir kampanyaydı. Şimdi bu gençlerimiz bu kardeşlerimiz bayramda seyahat süresinde doldurdukları formların sonucu olarak noter huzurunda çekilen bir çekilişle bisiklet kazandılar. Şimdi sizlerin huzurunda bu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz.Tüm halkımıza gençlerimize, öğrencilerimize, yavrularımıza trafikte daha dikkatli olmalarını ve kurala uymalarını tavsiye ediyoruz. Yaya geçitlerinde trafiğe uymalarını istiyoruz. Bunu yaparsak hepimiz daha güvenli ortamda seyahat etmiş oluruz.”

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:04
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